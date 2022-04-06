رمضان 30 يوما و2 مايو عيد الفطر.. خبير طقس سعودي يكشف

توقع أستاذ الطقس بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو، مشيرًا إلى أن شهر رمضان سيتم 30 يومًا.

🔭متى يكون يوم #عيد_الفطر لعام 1443هـ ؟

سؤال يتكرر من الكثير من أجل ترتيب إجازاتهم، ومناسباتهم، وحجوزاتهم في وقت مبكر..



🔭الجواب المختصر:

شهر #رمضان سيتم 30 يوماً ولله الحمد،

وسيكون #عيد_الفطر يوم #الاثنين الموافق 2 مايو .. هذا والله أعلم.

التفاصيل في المرفقات👇 pic.twitter.com/glfenniSab — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 6, 2022

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، أن يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 إبريل سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.. يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال".

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كما تابع "يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر وفقًا للحساب الفلكي، والله أعلم".