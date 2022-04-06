رمضان 30 يوما و2 مايو عيد الفطر.. خبير طقس سعودي يكشف

توقع أستاذ الطقس بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو، مشيرًا إلى أن شهر رمضان سيتم 30 يومًا.
🔭متى يكون يوم #عيد_الفطر لعام 1443هـ ؟— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 6, 2022
سؤال يتكرر من الكثير من أجل ترتيب إجازاتهم، ومناسباتهم، وحجوزاتهم في وقت مبكر..
🔭الجواب المختصر:
شهر #رمضان سيتم 30 يوماً ولله الحمد،
وسيكون #عيد_الفطر يوم #الاثنين الموافق 2 مايو .. هذا والله أعلم.
التفاصيل في المرفقات👇 pic.twitter.com/glfenniSab
وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، أن يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 إبريل سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.. يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال".
كما تابع "يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر وفقًا للحساب الفلكي، والله أعلم".
-
شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص حاول سرقة مسنةقبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يترصد لامرأة أمام أحد المحال التجارية والاعتداء عليها محاولًا سرقة حقيبتها، ما أدى لسقوطها ... السعودية
-
بايدن: روسيا ستدفع ثمن ما قامت به في بوتشاأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على روسيا، رسالة بأنها ستدفع ثمنا فورياً على ما قامت به في بوتشا الأوكرانية.وأضاف ... العرب والعالم
-
كورونا يقتل "ترمب روسيا" الداعي لضرب اليابان وبريطانيا بالنوويفلاديمير زيرينوفسكي، الموصوف بقومي روسي متطرف، وأشهر من توقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، توفي اليوم الأربعاء ضحية بعمر 75 لفيروس كوفيد-19 ... الأخيرة