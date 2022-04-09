الأميرخالد: الصفحة الجديدة لليمنيين تتطلب مسؤولية لبناء يمن ضمن محيطه العربي

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، السبت، إن الصفحة الجديدة لليمنيين تتطلب مسؤولية لبناء يمن ضمن محيطه العربي.

وأشاد نائب وزير الدفاع السعودي بخطوة الرئيس اليمني السابق بنقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، معتبرا أن خطوة الرئيس اليمني السابق الشجاعة تؤسس لمرحلة مهمة لتحقيق السلام.

الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 9, 2022

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وغرد الأمير خالد قائلا: "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر فجر الخميس الماضي، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.

ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.