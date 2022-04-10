قادها على إطار واحد.. ضبط سائق الدراجة النارية في مكة

أعلنت إدارة المرور بالعاصمة المقدّسة، اليوم الأحد، الإطاحة بقائد دراجة نارية قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقودها على إطار واحد، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.— المرور السعودي (@eMoroor) April 10, 2022
#المرور_السعودي pic.twitter.com/xkqb8UKC8k
ونشر حساب المرور على "تويتر"، أنه تمّ ضبط قائد الدرّاجة النارية وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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