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قادها على إطار واحد.. ضبط سائق الدراجة النارية في مكة

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من فيديو قائد الدراجة النارية في جدة

قادها على إطار واحد.. ضبط سائق الدراجة النارية في مكة

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت إدارة المرور بالعاصمة المقدّسة، اليوم الأحد، الإطاحة بقائد دراجة نارية قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقودها على إطار واحد، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ونشر حساب المرور على "تويتر"، أنه تمّ ضبط قائد الدرّاجة النارية وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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