ولي العهد السعودي لبوتين: ندعم حلا سياسيا لأزمة أوكرانيا 

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المملكة ومساندتها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وشدد الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع بوتين، اليوم السبت، على مساندة السعودية لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية يحقق الأمن والاستقرار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء "واس"

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إلى ذلك، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين.

النفط وأوبك

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أن الرئيس الروسي ناقش مع ولي العهد السعودي، العمل الإيجابي المشترك في إطار أوبك+، مضيفا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا واليمن أيضا، بحسب ما نقلت رويترز.

يأتي ذلك، فيما تثير العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو ، جراء العملية العسكرية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، مخاوف من تأثر قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن السعودية تقود إلى جانب روسيا تحالف "أوبك بلس" الذي يضم 13 عضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وعشرة من خارج المنظمة لضمان إمدادات مستقرة للنفط.