ولي العهد السعودي لشهباز شريف: ندعم باكستان بكل المجالات

شدد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، على دعم المملكة لبلاده.

وبحث ولي العهد السعودي مع رئيس الحكومة الجديد، تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

بدوره، ثمن شريف دعم السعودية لبلاده، معربا عن شكره للأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

يذكر أن شريف كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الثقة، يوم الاثنين الماضي (11 أبريل 2022). وفي أول كلمة ألقاها بعد انتخابه، ثمن دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع إسلام أباد. وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان "أثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان".

أتى ذلك، بعد أن عزل خان في الساعات الأولى من صباح الأحد إثر خسارته تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة، جراء أزمة سياسية استمرت أسابيع.