3 مليون وجبة لإفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توزيع أكثر من 3 مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشرين من شهر رمضان المبارك، والتي يقدمها عددٍ من الجهات الخيرية بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ويشارك بها عدة جهات حكومية.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي الكيادي أن الإدارة جندت أكثر من ١٠٠ موظف للإشراف ومتابعة سفر إفطار صائم بالساحات حيث وفرة الجهات المشاركة أكثر من ٨٠٠٠ عامل وعاملة لتوزيع ١٥٠٠٠٠ وجبة إفطار يومياً في ساحات المسجد الحرام حيث تتكون الوجبة من ماء - تمر - عصير - كيك- فطيرة .

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وأفاد بأن عدد السفر الخيرية يبلغ ١٠٠٠٠ سفرة ويبلغ طول السفرة الواحدة قرابة ١٢ متر وتختلف من موقع لآخر، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان.

وبين الكيادي أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات بساحات المسجد الحرام قرابة ٦٧ جهة خيرية وأن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية ويراعي فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة، وفصل مواقع الرجال عن النساء، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.

واختتم الكيادي حديثه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري التي تقدمها الرئاسة داعياً الله -عزوجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين .