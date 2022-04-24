الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس القيادة اليمني بأدائه اليمين

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرشاد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

كما هنأ العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ، متمنياً لهم التوفيق والسداد، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كذلك، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للعليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأكد الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما وشعبيهما.

يذكر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر في 7 أبريل الجاري، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ويتولى هذا المجلس إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.

فيما يترأسه رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.