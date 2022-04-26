"الرياض الخضراء".. صور حصرية تكشف شكل الأحياء المستقبلي

كشف مصدر مسؤول في مشروع "الرياض الخضراء"، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، عن انطلاق أعمال التشجير داخل أحياء الرياض السكنية البالغ عددها 137، في شهر مايو القادم بعد عيد الفطر المبارك.

لأول مرة

وقال لـ"العربية.نت" إن أعمال التشجير ستنطلق من 7 أحياء سكنية متفرقة بالرياض، من ضمنها أحياء العزيزية والعريجاء جنوب الرياض

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وقد حصلت "العربية.نت" على صور حصرية تعرض لأول مرة، وتبين الشكل المستقبلي لأحياء الرياض السكنية بعد الانتهاء من أعمال تشجيرها بشكل كامل.

أطلق في مارس 2019

يشار إلى أن مشروع الرياض الخضراء كان أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مارس 2019 بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030.

كما يعد المشروع من أهم المشاريع البيئية وأحد أكبر مشاريع التشجير طموحاً في العالم.

كذلك يغطي برنامج التشجير في مشروع الرياض الخضراء معظم عناصر ومكونات العاصمة، ويهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة لـ16 ضعفاً عما هو عليه الآن مع أهداف بيئية أخرى تدعم التزامات السعوديين لمكافحة التغير المناخي عالمياً.