شاهد.. انتشال سعودي جرفته السيول في ينبع

في قصة مؤلمه تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة مواطن توفي غرقاً في سيول منطقة رخو بمحافظة ينبع.

فقد تحدث ناشطون أن المتوفى دعا جيرانه إلى مائدة الإفطار في منزله، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه توفي غريقاً قبل الإفطار، بعد أن جرفته سيول وادي رخو.

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وتداول مستخدمو التواصل مقطعا مصورا خلال عثور فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع على الجثمان، وذلك بمساعدة عدد من المواطنين المتطوعين.

وبدأت القصة عندما تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغاً عصر أمس، يفيد بسقوط شخص في سيول رخو، بعد هطول أمطار غزيرة ملأت الشعاب والأودية، وذلك قبل انتشاله متوفى بعد بحث استمر لساعات.

دعا جيرانه للإفطار وسبَقه الأجل..#عويض_وقيتان_المشعلي_الجهني



العثور على جثمان مفقود سيول رخو بعد أن تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغًا عصر أمس الأربعاء، يفيد بسقوط شخص في سيول مركز رخو، بعد هطول أمطار غزيرة سيّلت الشعاب والأودية وذلك قبل انتشاله متوفى بعد بحث استمر لساعات pic.twitter.com/LXrhOotyL1 — ينبع لايف || Yanbu Live (@yanbu_live) April 28, 2022

وقد طالب النشطاء بالدعاء للمفقود بالرحمة والمغفرة الذي عرف عنه الطيبة والكرم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نوه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، بالإضافة لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.