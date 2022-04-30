السعودية.. تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير ومرصد تمير

أفاد مراسل "العربية"، السبت، بتعذر رؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير ومرصد تمير في السعودية.
وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.
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كما طالبت ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وعبرت المحكمة عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المختصة.
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