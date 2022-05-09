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بعدما تعرض لحادث مروع ودخل غيبوبة.. رسالة من طلال السدر

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طلال السدر

بعدما تعرض لحادث مروع ودخل غيبوبة.. رسالة من طلال السدر

دبي - العربية.نت

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بعد تعرضه لحادث سير مروع، طمأن الفنان السعودي طلال السدر جمهوره ومحبيه، مؤكداً في رسالة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أنه بخير وعافية.

وكتب الممثل الشاب، أمس الأحد، "الحمدلله أنا بخير وعافية بفضل الله".

كما وجه شكره لكل من سأل وعلق في جميع وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، مقدما اعتذاره لعدم الرد على اتصالات الصحافيين والمحبين.

وكان طلال السدر قد كشف قبل أيام قليلة، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأضرار التي تعرضت لها سيارته بالإضافة لتفاصيل الحادث، حيث أكد أنه دخل بغيبوبة لمدة خمسة عشر دقيقة واستفاق بعدها شاهدا حلماً، لجده ووالده المتوفيين وهما يخرجانه من السيارة ليعود للحياة.

كما قال في تعليقه على الفيديو: "اليوم بعد رحمة الله انقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمه و يسكنهم الجنه.. ذهبت في غيبوبه ١٥ دقيقة إثر اصطدامي في الـ air bag و الديريكسون.. ثم بعد رحمة الله وحده شاهدت أبي رحمة الله عليه وجدي رحمة الله عليه يسحبانني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوه والحمدلله.. الحمدلله وحده لا شريك له".

من جانبهم، تفاعل متابعو الفنان السعودي وأصدقاؤه وزملاؤه مع الخبر وتمنوا له الصحة والسلامة وقدموا له التهنئة بسلامته.

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