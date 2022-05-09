بعدما تعرض لحادث مروع ودخل غيبوبة.. رسالة من طلال السدر

بعد تعرضه لحادث سير مروع، طمأن الفنان السعودي طلال السدر جمهوره ومحبيه، مؤكداً في رسالة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أنه بخير وعافية.

وكتب الممثل الشاب، أمس الأحد، "الحمدلله أنا بخير وعافية بفضل الله".

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كما وجه شكره لكل من سأل وعلق في جميع وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، مقدما اعتذاره لعدم الرد على اتصالات الصحافيين والمحبين.

الحمدلله انا بخير و عافيه بفضل الله. شكرا لكل من سائل و و علق في جميع وسائل السوشل ميديا و اتصل من الزملاء و المحبين و اعتذر لاني لم استطع الرد على الاتصلات.

الف الف شكرا على محبتكم و دعواتكم🙏🏾❤️ https://t.co/sFGbn6zBAb — طلال السدر (@TAlsider) May 8, 2022

وكان طلال السدر قد كشف قبل أيام قليلة، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأضرار التي تعرضت لها سيارته بالإضافة لتفاصيل الحادث، حيث أكد أنه دخل بغيبوبة لمدة خمسة عشر دقيقة واستفاق بعدها شاهدا حلماً، لجده ووالده المتوفيين وهما يخرجانه من السيارة ليعود للحياة.

اليوم بعد رحمة الله انقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمه و يسكنهم الجنه

ذهبت في غيبوبه ١٥ دقيقة اثر اصتدامي في ال air bag و الديريكسون

ثم بعد رحمة الله وحدة

شاهدت ابي رحمة الله عليه و جدي رحمة الله عليه يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوه والحمدلله

الحمدلله وحده لا شريك له pic.twitter.com/0ERvwEQtn4 — طلال السدر (@TAlsider) May 6, 2022

كما قال في تعليقه على الفيديو: "اليوم بعد رحمة الله انقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمه و يسكنهم الجنه.. ذهبت في غيبوبه ١٥ دقيقة إثر اصطدامي في الـ air bag و الديريكسون.. ثم بعد رحمة الله وحده شاهدت أبي رحمة الله عليه وجدي رحمة الله عليه يسحبانني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوه والحمدلله.. الحمدلله وحده لا شريك له".

من جانبهم، تفاعل متابعو الفنان السعودي وأصدقاؤه وزملاؤه مع الخبر وتمنوا له الصحة والسلامة وقدموا له التهنئة بسلامته.