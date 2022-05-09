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سفارة المملكة في الرباط تعثر على السعودي التائه

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المواطن السعودي المفقود في المغرب

سفارة المملكة في الرباط تعثر على السعودي التائه

الشاب كان فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة

العربية.نت - مريم الجابر 

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بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو لشاب سعودي في المغرب فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب المملكة، دخلت ‏السفارة السعودية في الرباط خط الأزمة.

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وأكدت أنها توصلت للشاب العالق، مشيرة إلى أنه يجري الآن نقله لمقر أمنته لإقامته إلى حين إنهاء إجراءات إعادته إلى المملكة.

بدورها، أعلنت "منصة زهران" على تويتر، أن السفارة تمكنت من الوصول للشاب ولعائلته، وللشاب المغربي الذي قام بتصوير المقطع.

وأوضحت أن القضية الآن أصبحت من اهتمام السفارة السعودية في الرباط التي بدورها باشرت عملها باتخاذ الإجراءات المناسبة.

فيديو انتشر على نطاق واسع

يشار إلى أن الفيديو كان انتشر على نطاق واسع في الأوساط السعودية خلال الساعات الماضية.

ووسط مطالبات كبيرة بالبحث عن أهالي الشاب التائه، تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه إلى حين جاء بيان السفارة.

وكان الفيديو قد أظهر شابا سعوديا يدعى "فهد" يعيش في سوق المحمدية في المغرب، وهي سوق للملابس المستعملة، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.

إلى ذلك، تفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي مع الفيديو في محاولة مساعدة الشاب والوصول إلى أهله.

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