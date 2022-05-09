مغربي نشر فيديو السعودي التائه: رد فعل السعوديين صدمني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الساعات الماضية، مقطعاً مصوراً لشاب سعودي فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله في المغرب، قبل أن تعثر عليه السفارة السعودية في الرباط والتواصل معه لإعادته إلى المملكة.

وأوضح المغربي سيمون الزايدي الذي ساهم في نشر فيديو السعودي التائه، في حديث لـ"العربية.نت" أنه "شعر بالألم والوجع لحالة فهد" ما حثه على التفكير بمساعدته.

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كذلك، أضاف أنه قرر نشر المقطع على منصة تويتر لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لمعرفته السابقة بأن أهل الخليج يستخدمون هذه المنصة أكثر.

وقال إن "كمية التجاوب والحب الذي عبر عنه السعوديون تجاهه صدمته"، مشيراً إلى أن ذلك "أثبت أنهم فعلا يد واحدة ولا يفرطون بأهلهم"، مؤكداً أن سفارة السعودية تفاعلت كذلك بشكل سريع جداً.

"تلقيت دعوات لزيارة السعودية"

كما أشار إلى أن خال الشاب السعودي تواصل معه عبر تويتر، إذ كان مصدوماً لعدم علمه بحالته، لافتاً إلى أن الخال أكد معاناة فهد من اضطرابات نفسية.

وفي ختام حديثه لـ"العربية.نت" أكد أنه تلقى دعوات عديدة لزيارة السعودية، وهناك من اقترح عليه للمجيء لأداء العمرة والحج.

يشار إلى أن الفيديو أظهر شابا سعوديا يدعى فهد يعيش في سوق المحمدية في المغرب، وهي سوق للملابس المستعملة، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي مع الفيديو في محاولة لمساعدة الشاب والوصول إلى أهله.