المغرب.. السعودي التائه بصحة جيدة وسيصل جدة اليوم

أصدرت سفارة المملكة في المغرب بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن المواطن الذي يمر بظروف صحية في المغرب، مؤكدة أنه سوف يصل إلى المملكة بعد ساعات.

وأكدت السفارة أن المواطن فهد الزهراني يتمتع بصحة جيدة، مبينة أنه تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.

مادة اعلانية

خلال ساعات

كما أشارت إلى أنه تم إنهاء إجراءات عودته إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، ومن المقرر أن يصل صباح الثلاثاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة.

يذكر أن الشاب السعودي فهد الزهراني كان شغل وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر بمقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين، عقب فقدانه كافة أوراقه الرسمية وأمواله، وأكد أنه لا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.

وكانت عائلة الشاب من ضمن المتفاعلين مع المقطع، حيث صدمت بالمشهد.

إلى ذلك، تفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي بمحاولة لمساعدة الشاب، حتى تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة للحالة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.

ثم دخلت سفارة الرياض في المغرب خط الأزمة، معلنة العثور عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادته للمملكة بأقرب وقت.