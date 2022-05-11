بعد وصوله للمملكة.. سفير السعودية يكشف تفاصيل واقعة المواطن المفقود بالمغرب

وصل إلى مطار الملك سعود بالباحة المواطن فهد الزهراني قادما من المملكة المغربية، بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وكشف سفير المملكة في المغرب، عبدالله الغريري، تفاصيل واقعة الشاب السعودي التائه في المغرب فهد الزهراني.

مادة اعلانية

وقال: إنه لم يرد أي اتصال من عائلة الشاب قبل انتشار مقطع الفيديو الخاص به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه تم التواصل مع أسرته في المملكة للتأكد من هويته، وطُلب منها إرسال الوثائق التي تثبت هويته".

وأكد أنه حسب إفادة والده، فإن الشاب الذي وصل في وقت سابق اليوم للمملكة، قد دخل المغرب في رحلة سياحية لمدة شهرين، واضطُر للبقاء هناك بسبب حظر الطيران الذي شهده المغرب في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، متوقعًا أن يكون الشاب قد تعرض لمشاكل صحية أدت لبقائه إلى ما بعد فتح الأجواء المغربية.

وأشار إلى أنه لم تظهر على الشاب أي مشكلات صحية خلال تواجده بالسفارة، وإن بدا عليه بعض التشتت الذهني، والذي اتضح من خلال تذكره لبعض الأشياء ونسيانه لأخرى، مؤكدًا أنه اتضح صحة أسماء العائلة التي قدمها الشاب للسفارة.

وأوضح أن الشاب لم يمنح السفارة إجابة واضحة بشأن أسباب فقدانه لوثائق سفره، كما لم يتسن للسفارة التأكد من روايته المتعلقة بإحراق جواز سفره.

وأضاف أن السفارة لم تعلم أي شيء عن وجود هذا الشاب في المغرب إلا بعد انتشار مقطع الفيديو، موضحًا أنه بسؤال عائلته عن أسباب عدم إبلاغ السفارة بتغيبه، خاصة أنه يتواجد في المغرب منذ نوفمبر 2021، فأجابوا بأنهم كانوا على تواصل معه على فترات متفرقة، وكان الشاب يطمئنهم على أحواله باستمرار.

وذكر أن المعلومات التي كانت لدى أسرة الشاب عن أحواله بدت غير دقيقة، حيث من الواضح أنه ظل يعاني لفترة، مؤكدًا أن عائلته لم تتحدث مع السفارة عن حالة الشاب الصحية.