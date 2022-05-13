يظهر بالسعودية.. هذا موعد رؤية أول "بدر عملاق" في 2022

يظهر غدا الأحد في سماء السعودية والوطن العربي، القمر العملاق الأول هذا السنة، حيث سيكون أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقاً.

وكشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة لـ"العربية.نت" المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض) ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 362,127 كيلومترًا.

مادة اعلانية

كما قال إن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد يكون مكتسياً لوناً برتقاليا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الاثنين بالتزامن من خسوف للقمر.

يمكن رؤية القمر البدر في هذا التوقيت

وأضاف بشكل عام يمكن القول إن القمر يكون بدراً طوال الليل، ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة يوم الاثنين الساعة 07:14 صباحاً بتوقيت مكة (04:14 صباحا بتوقيت غرينتش)، وسيكون أكمل نصف مداره خلال الشهر.

وسيتبع ذلك بعد 11 ساعة و13 دقيقة وصوله إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة في مداره إلى الأرض) يوم الثلاثاء 17 مايو عند الساعة 06:27 مساء بتوقيت مكة ( 03:27 مساء بتوقيت غرينتش).

كذلك أوضح أن القمر البدر سيكون عرضه الظاهري أكبر بنسبة 5.3٪ عن المتوسط، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عاليا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.

وتابع أن بدر شوال العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا باستثناء على ظاهرتي المد والجزر، وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدا وجزرا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظراً لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي، وذلك نظرا لأن الاختلاف الناتج عن بدر شوال العملاق سيكون محدودا فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض، لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

الجدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر في نور الشمس بالكامل.