الملك سلمان وولي العهد: الشيخ خليفة قائد قدم الكثير لشعبه والعالم

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

وذكر الديوان الملكي، اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بيان من الديوان الملكي : #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية الإسلامية في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.https://t.co/axJUEhjEiF#واس pic.twitter.com/ZmA2ELPQH1 — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2022

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كما أكد الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

بدورها، أعربت الخارجية السعودية، عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله -، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه pic.twitter.com/Co78YC1u1f — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 13, 2022

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.