بالفيديو.. نقل السيامي اليمني مودة ورحمة من عدن للرياض

يستعد مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة باليمن ممثلة في مركز الإسناد الطبي، بإخلاء التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" وذويهما، من العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية، تنفيذاً لأمر العاهل السعودي الملك سلمان لإجراء الفحوصات الطبية لهما وإمكانية فصلهما.

وسيتم علاج التوأم السيامي في مستشفى الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعد أن ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه في 10 مايو الجاري، بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" هما من الإناث وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

عمرهما شهران

في المقابل، ثمنت العائلة التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد مناشدة أسرتهما الموجودة في حضرموت بالتدخل لمساعدتهما وإنقاذ حياتهما.

وقال والد الطفلتين، حذيفة الفيرسي، إن مودة ورحمة ولدتا في شهر مارس، وتبلغان من العمر شهرين.