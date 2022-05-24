محمد بن سلمان يبحث مع وفد من الكونغرس مسائل ذات اهتمام مشترك
ضم الوفد النائب كريس ستوارت والنائب جاي ريسكنثالر والنائبة ليسا مكلين
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي.
وضم الوفد النائب الجمهوري كريس ستوارت من ولاية يوتا، والنائب الجمهوري جاي ريسكنثالر من ولاية بنسلفانيا، والنائبة الجمهورية ليسا مكلين من ولاية ميتشغان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير مصعب بن محمد بن فرحان رئيس القسم السياسي لشؤون الكونغرس في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
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