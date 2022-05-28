عقوبة المعتدي على ممرضة عسير.. قد تصل لـ10 سنوات

بعد توقيف المعتدي على ممرضة سعودية في منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام أشد العقوبات.

الإعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام:

- السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات.

- غرامة تصل إلى مليون ريال. #الاعتداء_على_الممارس_الصحي_جريمة https://t.co/50zBEM52Pc pic.twitter.com/597TyZNGp7 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 27, 2022

وأوضحت بتغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، مساء أمس الجمعة أن عقوبة الاعتداء على موظف صحي تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

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أتى ذلك، بعدما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص اعتدى على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها عملها في مستشفى بمحافظة المجاردة، واستيفاء إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.

من الجرائم الكبيرة

كما شدد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

إلى ذلك، أكد أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته أعماله وفقا لاختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.

وكان مقطع مصور انتشر في وقت سابق على مواقع التواصل أظهر اعتداء مواطن سعودي على ممرضة داخل قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، مثيراً موجة من الانتقادات للجاني، ومطالبات بمحاسبته.