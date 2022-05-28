ممرضة عسير تروي تفاصيل الاعتداء: ضربني بعنف وسحبني لقسم الرجال

بعد توقيف مواطن سعودي اعتدى على ممرضة داخل قسم الطوارئ في أحد مستشفيات المجاردة بمنطقة عسير -جنوب غربي السعودية- كشفت الممرضة السعودية سالمة الشهري تفاصيل الواقعة.

وقالت في مقابلة مع "العربية.نت": "كنت يوم الخميس أعمل في منطقة الفرز، والتي يتم خلالها أخذ الطول والوزن ومتابعة دخول المرضى للأقسام، كما أساهم في مساعدة الكادر التمريضي في كافة الأقسام، وحين لاحظتُ الازدحام في قسم الطوارئ الخاص بالرجال، قررتُ أن أساعد زميلاتي الممرضات، فاستلمت ملف مريض كان في الانتظار، فقمتُ في تجهيز ملفه، إلا أني فوجئت بشخص يضربني بعنف على كتفي، ولمرات متعددة وهو يكرر (فكي المغذي) الذي كان في يد المرافق معه، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، والمريض لم يكن يعاني من حالة حرجة وإنما يعاني ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة".

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كما تابعت حديثها: "اندهشت من تصرف المريض وعنفه ضدي، وسحبي من قسم الفرز إلى قسم الرجال في وضع غير لائق، ولا يمكن أن يقبله أي ممارس صحي، فالشخص الجاني لا أعرفه ولا تربطني به أي صلة، كما أني لم أقدم له أو للمريض المرافق أي خدمة، فالمحلول كان في يد المريض المرافق له بعد أن وضعته إحدى الممرضات الآخريات".

مواطن يعتدي على ممرضة سعودية ويسحبها على الأرض.. pic.twitter.com/1Vsr5LSusw — الموجز السعودي (@saudistuff) May 27, 2022

تصرف غير متوقع

كما أضافت: لم أتوقع أبداً أن أتعرض لمثل هذا الموقف، والذي ظهر في المقطع المتداول، فعمل الكوادر الصحية له حصانة لدورهم الإنساني العظيم وعملهم في مساعدة المرضى رغم الازدحام، فالممرضات يتحملن الأعباء، وأحياناً الإساءات بسبب المرضى للحفاظ على الأولوية وتقديم الخدمة، وهذا ما تم تدريبنا عليه من التعامل برفق والصبر مع المرضى ومحاولة تطويع كل الظروف لصالح المريض وسرعة علاجه".

أتمنى أن يجد هذا الشخص جزاءه، ليكون عبرة لكل من يعتدي على الممارسين الصحيين، الذين يقضون وقتهم في رسالة إنسانية لخدمة المرضى الممرضة السعودية سالمة الشهري

كذلك أكدت سالمة في حديثها، أن هذا الشخص والمريض المرافق له لم يمضِ وقتا طويلاً في الطوارئ، ولم يكن لديه حاله حرجة أو ظرف يبرر له، مبينة أنها لم تعرف سبب غضبه ومطالبته بفك المغذي.

وختمت قائلة " أتمنى أن يجد هذا الشخص جزاءه، ليكون عبرة لكل من يعتدي على الممارسين الصحيين، الذين يقضون وقتهم في رسالة إنسانية لخدمة المرضى".

القبض على الجاني

يذكر أن شرطة منطقة عسير قد تمكنت من القبض على المعتدي كما طالب ناشطو وسائل التواصل الاجتماعية بمحاسبته بعد هجومه على الممرضة لرفضها فكّ المغذي من يد مريض، وأظهر الفيديو لحظة الاعتداء وسحل الموظفة على الأرض، فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث إلى أن تدخل أشخاص.

شرطة منطقة عسير: القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة pic.twitter.com/DnsbGL9yIV — الأمن العام (@security_gov) May 27, 2022

في حين أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام أشد العقوبات، وأوضحت بتغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، مساء أمس الجمعة أن عقوبة الاعتداء على موظف صحي تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

أتى ذلك، بعدما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف الشخص الذي اعتدى على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها عملها في مستشفى بمحافظة المجاردة، واستيفاء إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.