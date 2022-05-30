شرطة جازان: "معنفة الموسم" مقيمة تعاني عارضا صحيا

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للعنف الأسري، فقد باشرت شرطة المنطقة مع الجهات المختصة الحادثة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها مقيمة تعاني عارضاً صحياً، وتم اتخاذالإجراءات النظامية حيال الحادثة، وإحضار من وثق ونشر الفيديو، وإحالته إلى النيابة العامة.

#معنفة_الموسم

يضربه بكل قوته ومايبيها تطلع صوت ولاتصرخ،وكأنه قاعد يضرب جماد مو انسان يحس ويتألم،لعىْك الله ان شاءالله يسحبونك لقسم شرطه وتنجلد نفسهاhttps://t.co/IZ6RjqcHJX — هيلو|Hélicoptère (@a_helicoptere) May 29, 2022

وكان مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قد تفاعَلَ مع وسم “معنفة الموسم” بمنطقة جازان، التي ظهر صوتها في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ، حيث تعرضت لعنف على يد والدها.

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ودشّن مغردون وسمًا على "تويتر" تحت عنوان "معنفة الموسم" طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتحقق من صحة المقطع والعمل على إنقاذ الفتاة.

الجدير بالذكر أن النيابة قد نوهت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.