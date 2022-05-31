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السعودية لروسيا: مستعدون لبذل الجهود اللازمة لحل أزمة أوكرانيا

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فيصل بن فرحان وسيرغي لافروف في الرياض - واس

السعودية لروسيا: مستعدون لبذل الجهود اللازمة لحل أزمة أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، لنظيره الروسي سيرغي لافروف إن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

كما شدد على موقف السعودية المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

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كما بحث الجانبان، في ديوان الوزارة بالرياض، خلال زيارة الوزير الروسي للمملكة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل في وقت سابق اليوم، إلى الرياض، قادماً من البحرين في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

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