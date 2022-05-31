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بعد فيديو الاعتداء على امرأة.. شرطة الرياض تقبض على شخصين

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بعد فيديو الاعتداء على امرأة.. شرطة الرياض تقبض على شخصين

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

ألقت شرطةُ منطقة الرياضِ القبض على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو، وأحدهما يعتدي على امرأة في أحد أحياء مدينة الرياض، وتَبيَّنَ من إجراءات الاستدلال الأولية أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المُعْتَدَى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

في التفاصيل وثق مقطع فيديو، قيام شخصين بالاعتداء على فتاة وسط المارة في أحد الشوارع العامة.

وأظهر الفيديو المتداول عبر موقع "تويتر"، الفتاة تجلس فوق إحدى السيارات بينما ينزل شخص منها وينهال عليها ضربًا وقام آخر بسحبها بطريقة عنيفة من مقدمة السيارة حتى سقطت على الأرض.

فيما لم تتضح ملابسات الحادث وسبب اعتلاء الفتاة لمقدمة المركبة كما لم يتضح سبب اعتداء الشخصين على الفتاة بالضرب العنيف.

ووثق سائق، الفيديو من داخل سيارته بينما لم يحاول أحد التدخل لإنقاذ الفتاة. ولم يعرف إلى الآن مكان حدوث الواقعة.

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