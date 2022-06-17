السعودية.. أمانة العاصمة المقدسة تتأهب لموسم الحج بـ 22 ألفاً من كوادرها

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزية خطتها الخدمية لموسم الحج لهذا العام، والتي ينفذها أكثر من 22 ألف شخص، تشمل كافة الأعمال البلدية، والتي تأتي امتداداً لمتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وفي التفاصيل التي أوردها المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني لـ"العربية.نت" يقول: خطة أعمال الأمانة شملت جميع البلديات الفرعية والبالغ عددها 16 بلدية فرعية، والتي تعمل في جميع الخدمات البلدية، حيث بلغ عدد منسوبي أمانه العاصمة المقدسة 3159 فردا، إضافة إلى 3600 فردا من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، و500 فرد من المراقبين الصحيين ومراقبين مؤقتين، أما العاملون من مقاول النظافة فيبلغ عددهم أكثر من 14،000 فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 1250 فردا مساندين من الأمن العام والمجاهدين والكشافة.

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وأشار الزيتوني في مجال النظافة إلى أنه تم تجهيز أحدث المعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حـالات الطوارئ، أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما تم تجهيز عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامها خلال الموسم.

وأبان أن المشاعر المقدسة تم دعمها بمراقبين ومشرفين، إضافة إلى دعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات وغيرها.

في حين كشف عن إحصائيات المعدات والخدمات المقدمة بقوله: يبلغ عدد المخازن الأرضية 140 تستخدم للتخزين المؤقت للنفايات بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات، كما يبلغ عدد الصناديق الضاغطة للنفايات 1379 صندوقا، إضافة إلى 9 تريلات كبيرة ضاغطة، و530 من المعدات مختلفة الأحجام والاستخدامات، كما جهزت الأمانة 65000 حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة، وفي مجال الإصحاح البيئي فقد خصصت الأمانة 707 من الكوادر الفنية للقيام بعمليات الرش ومكافحة الحشرات، مع توفير أكثر من 1100 من الأجهزة والأدوات الخاصة بالمكافحة ورش المبيدات.

وقال: كما تضمنت الخطةمتابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل الطرق وشبكات الإنارة وصيانة شبكة الأنفاق والإنارة.

جسور وأنفاق وخدمات

يوجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 381 شارعا رئيسيا، وأكثر من 18000 شارع فرعي يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 5600 كيلومتر طولي. كما يوجد 58 نفقا بطول إجمالي حوالي 35 كلم، وكذلك الجسور البالغ عددها حوالي 60 جسرا بأطوال وتصاميم مختلفة، ودورات المياه التي يبلغ عددها حوالي 100 دورة في مواقع متفرقة، إضافة إلى صيانة وتفقد شبكات تصريف السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتأكد من كفاءتها خلال الموسم، ومتابعة المقاولين المكلفين بتشغيلها لضمان تقديم الخدمات على مستوى عال خلال الموسم وأولاً بأول.

كما تم تخصيص فرق فنية لمعالجة البلاغات الواردة عن طريق عمليات الأمانة بشكل سريع، إضافة إلى تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة متواجدة على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأفراد والمعدات لمواجهة الحالات الطارئة كالحرائق والانهيارات والأمطار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من خلال ضباط الاتصال بالأمانة.

شبكات الإنارة

وأضاف الزيتوني أن الأمانة تشرف على أعمال تشغيل وصيانة شبكة ضخمة للإنارة تغطي معظم الأحياء والمخططات السكنية بما في ذلك القرى ومحافظة بحرة، كما تغطي هذه الشبكة الطرق الرئيسية والمحورية والميادين ومداخل مكة المكرمة ومواقف حجوزات السيارات، حيث يبلغ حجم هذه الشبكة أكثر من 117000 برج وعمود في مكة المكرمة بمختلف الارتفاعات، و5000 برج وعمود في المشاعر المقدسة بمختلف الارتفاعات.

وكشف أن الأمانة أنشأت في المشاعر المقدسة 28 مركز خدمات وهي موزعة توزيعا جغرافياً، بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر المقدسة، منها 22 مركزا في مشعر منى، و3 مراكز في مشعر عرفات، و3 مراكز في مشعر مزدلفة، وتم تجهيز كل مركز بعدد من المعدات والآليات والكوادر البشرية، كما تم تجهيز 7 مراكز إسناد لمواجهة الحالات الطارئة خلال الموسم وتلقي البلاغات وتوجيه العمالة والمعدات حسب احتياج المناطق والحالات، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية.

وتقوم الأمانة حاليا بتنفيذ أعمال تأهيل وكنس وتنظيف شوارع المشاعر المقدسة والطرق المؤدية، باستخدام مواد تعقيمية غير ضارة بالصحة العامة وصديقة للبيئة، وذلك لتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن.