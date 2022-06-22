ما هي القلادة التي أهداها العاهل الأردني للأمير محمد بن سلمان؟ 

قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الثلاثاء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

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وقلادة الحسين بن علي من أرفع الأوسمة الأردنية، تمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول الذين تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم، وتمنح أيضاً لمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات.

وكان الملك عبدالله الثاني، منح في عام 2017 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلادة "الشريف الحسين بن علي" التي تعد أرفع وسام في المملكة الأردنية تمنح للملوك ورؤساء الدول.





اسم الوسام

ووسام "الحسين بن علي" أو قلادة "الحسين بن علي" نسبة إلى شريف مكة الملك الحسين بن علي" هو أعلى مرتبة من ألقاب الفروسية في المملكة الأردنية الهاشمية، أنشأه الملك عبد الله الأول بن الحسين في 22 يونيو 1949، بهدف منحه للعاملين المستحقين في المجالات الخيرية المجزية ورؤساء الدول الأجنبية.

أما الوشاح فقد قدمه الملك الحسين بن طلال في 23 سبتمبر 1967، وحاليًا يقدم هذا الوسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمتميزين في مجال المساعدات المعنوية أو التطوع في خدمة الجماهير، ويقدم الوسام بدرجات، حيث يقدم مع وشاح وياقة أو مع وشاح فقط.

من ماذا مصنوع؟

القلادة التي أهداها الملك الأردني، لولي العهد السعودي مصنوع من سلسلة مزدوجة من الذهب والمينا مع نجوم خماسية وزهور حمراء صغيرة مزينة بالذهب مع جمل بالعربية.

والشارة بيضاوية الشكل، مصنوعة من الذهب والألماس، في مركزها قرص أحمر مكتوب عليه جملة باللغة العربية، والشارة معلقة بالوشاح بواسطة التاج الملكي الذهبي.