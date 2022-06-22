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40 ألف حاج يؤدون مناسك طواف القدوم لحج 1443هـ

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برنامج التطويف المركزي
موسم الحج

40 ألف حاج يؤدون مناسك طواف القدوم لحج 1443هـ

المشرف على برنامج التطويف المركزي الدكتور عثمان قزاز لـ"العربية.نت": تم وضع الخطط والآليات اللازمة للعمل

مكة المكرمة - محمد سميح

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طوف برنامج التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة السعودية، أكثر من 40 ألف حاج بطواف القدوم، قادمين من دول تركيا وأوروبا وأميركا وأستراليا والدول العربية، والإفريقية غير العربية، وجنوب شرق آسيا، لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ.

وقال المشرف على برنامج التطويف المركزي الدكتور عثمان قزاز لـ"العربية.نت"، إنه تم وضع الخطط والآليات اللازمة للعمل متضمنة توفير الكوادر البشرية المدربة ووضع خطة تفويج حجاج شركات الطوافة لإتمام طواف القدوم بسهولة ويسر، وذلك لتوفير كافة السبل لراحة وسلامة الحجاج أثناء تأديتهم لطواف القدوم.

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وأكد أن آلية تنفيذ البرنامج شملت إنشاء أربعة مراكز بشرية موزعة على أبواب المسجد الحرام والمتمثلة في باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد، وباب الملك عبد الله، وباب السلام.

وبين الدكتور قزاز أن إحصائيات الحجاج الذين أدوا مناسك طواف القدوم حتى اليوم بلغوا نحو 40 ألف حاج، موزعين على شركات مطوفي حجاج الدول العربية بواقع 520 حاجا، وشركة حجاج الدول الإفريقية غير العربية نحو 450 حاجا، وشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا 32 ألف حاج، وشركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأميركا وأستراليا بنحو 7 آلاف و400 حاج.

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