"السلام عليكم".. هكذا حيا ولي العهد السعودي عسكر تركيا

أثناء وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمجمع الرئاسي بأنقرة، وأثناء مراسم الاستقبال بمعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيا على السجادة الزرقاء حتى وقفا أمام الحرس الرئاسي التركي لإلقاء التحية، وهناك قال الأمير السعودي "السلام عليكم".
لم يكن موقفاً عادياً، حيث أثار الفيديو الذي ظهر به ولي العهد ردود فعل واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد الرؤساء والزعماء إلقاء التحية على الحرس الرئاسي التركي بالعبارة البروتوكولية "مرحبا عسكر".
التحية التي استبدلها ولي العهد السعودي، يتجاوز عمرها 112 عاماً، بدأت من عهد أتاتورك حينما قال للجنود "مرحبا عسكر"، وما كان منهم إلا الرد عليه "شكراً سيدي" حتى أصبحت هذه العبارة عرفاً متبعا عند الحرس التركي.
واختتم ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا، حيث عقد مباحثات مع الرئيس التركي بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، تناولت ملفات سياسية واقتصادية. وشهدت الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.
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