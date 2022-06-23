"أنا السعودي" تصدح.. خلال عشاء محمد بن سلمان وأردوغان

بألحان وإيقاع تركي صدحت أغنية "هذا السعودي فوق فوق" خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أنقرة.

تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/oIyHpjifCa — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 22, 2022

وانتشرت مقاطع تلك الأغنية بشكل واسع خلال الساعات الماضية على تويتر. حيث شارك العديد من المغردين السعوديين فيديو يظهر ولي العهد جالساً على مائدة العشاء برفقة الرئيس التركي، بالإضافة إلى الوفد السعودي المرافق للأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار القادة الأتراك.

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فيما راحت فرقة موسيقية تركية تغني "هذا السعودي فوق فوق" خلال العشاء .

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل أمس إلى العاصمة التركية، في محطته الثالثة والأخيرة من جولة في المنطقة، انطلقت يوم الاثنين من مصر، ومن ثم الأردن، لتنتهي في أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي.

وعقد الجانبان مباحثات ثنائية، شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وغيرها.

كما بحثا في زيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.