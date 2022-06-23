.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أنا السعودي" تصدح.. خلال عشاء محمد بن سلمان وأردوغان

  • الخط
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان(فرانس برس)
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان(فرانس برس)

"أنا السعودي" تصدح.. خلال عشاء محمد بن سلمان وأردوغان

العربية .نت-نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بألحان وإيقاع تركي صدحت أغنية "هذا السعودي فوق فوق" خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أنقرة.

وانتشرت مقاطع تلك الأغنية بشكل واسع خلال الساعات الماضية على تويتر. حيث شارك العديد من المغردين السعوديين فيديو يظهر ولي العهد جالساً على مائدة العشاء برفقة الرئيس التركي، بالإضافة إلى الوفد السعودي المرافق للأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار القادة الأتراك.

فيما راحت فرقة موسيقية تركية تغني "هذا السعودي فوق فوق" خلال العشاء .

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل أمس إلى العاصمة التركية، في محطته الثالثة والأخيرة من جولة في المنطقة، انطلقت يوم الاثنين من مصر، ومن ثم الأردن، لتنتهي في أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي.

وعقد الجانبان مباحثات ثنائية، شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وغيرها.

كما بحثا في زيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي يبحثان أوجه التعاون بمختلف المجالات الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي يبحثان أوجه التعاون بمختلف المجالات
اكتشف المزيد