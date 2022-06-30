هلال ذي الحجة يُزين السماء اليوم

يرصد هلال قمر الحج بسماء الوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الخميس الأول من ذي الحجة 1443ه، الموافق 30 يونيو 2022م، خلال الانتقال نحو بداية الليل حيث سيُشاهد بسهولة بالعين المجردة، حيث يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خال من العوائق.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ال زاهرة للعربية.نت أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر.

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وأضاف أن القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1443ه، الموافق 29 يونيو 2022م، عند الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت مكة (02:52 صباحاً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وتابع بالقول: يوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس، وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء مشيرا نحو لأسفل إلى النجم قلب الأسد وكوكب الزهرة.

وأوضح أن السبب يرجع في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

وختم حديثه قائلا: "أينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية الصيفية عائلية بمشاركة الأطفال ليرصدوا معكم بعيونهم الصغيرة هلال القمر الصغير في غسق المساء".

وكان مراسل "العربية" قد أفاد بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالسعودية، الأربعاء، وبالتالي فإن وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.