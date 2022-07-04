عمرها 70 عاما.. شاهد أول صورة ملونة للمسجد الحرام

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أول صورة ملونة للمسجد الحرام في مكة المكرمة التقطت عام 1952م.

وأظهرت الصورة، التي التقطتها حينها المجلة الجغرافية الوطنية الأميركية، كيف بدت الكعبة المشرفة وملامح المباني السكنية التي كانت تحيط بالمسجد الحرام حينها.

#صورة_تاريخية |📸

يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك في الإسلام، تتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Gq03KhpCxv — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 4, 2022

مادة اعلانية

كما كتبت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في تويتر "يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك في الإسلام، تتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها #بسلام_آمنين"، مرفق بوسم #صورة_تاريخية.

يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز استعرضت هذه الصورة التاريخية بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام.