"الجوية السعودية" تشارك بطائرات عمودية لتأمين حركة الحجاج

أنهت القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة بالمفرزة الجوية بمطار عرفات، جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال توفير عدد من الطائرات العمودية، التي تقوم بمراقبة الحشود والتصوير الجوي، ودعم غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة والإخلاء الجوي عند اللزوم.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة بمهمة الحج لعام ١٤٤٣هـ العقيد الطيار الركن خالد المطيري: إن القوات الجوية تتولى مسؤولية إدارة المجال الجوي وتنظيم الحركة الجوية لجميع الطائرات فوق المشاعر المقدسة، كما تساند قوى الأمن العام لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة وتمريرها لغرفة العمليات، وذلك من خلال الرحلات الجوية المستمرة على مدار الساعة يومياً خلال موسم الحج، والتي تسهم في مراقبة وتنظيم وإدارة الحشود بطائرات عمودية مجهزة تجهيزاً عالياً فنياً وتقنياً.

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كما تعمل القوات الجوية على دعم وزارة الإعلام ومهامها، عبر تسهيل عملية النقل التلفزيوني الجوي.