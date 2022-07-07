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أكثر من 13 مليون مكالمة للحاج خلال اليوم السابع من ذي الحجة

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الاتصالات - الحجاج
موسم الحج

أكثر من 13 مليون مكالمة للحاج خلال اليوم السابع من ذي الحجة

العربية.نت - مكة المكرمة

نشر في: آخر تحديث:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3,44 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1,41 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (832 ميغابايت / مشترك) متجاوزاً 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميغابايت/مشترك، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، إنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغ 258.36 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1,53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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