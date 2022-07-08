الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء اليابان بوفاة شينزو آبي
عقب الإعلان عن وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي في إطلاق نار، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في وفاة رئيس الوزراء السابق.
وقال الملك "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة لكيشيدا.
وقال "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
يذكر أن شينزو آبي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم في منطقة نارا، حيث كان يلقي كلمة في تجمع انتخابي، وبعد ساعات أعلنت اليابان وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه.
من جانبها، كشفت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عاما يشتبه في أنه نفذ الهجوم.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن المشتبه به ويدعى تيتسويا ياماجامي قوله للشرطة، إنه كان غير راض عن آبي وأراد قتله.
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