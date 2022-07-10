رجال الأمن في الحج.. وجوه باسمة وأيادٍ حانية

ضرب رجال الأمن المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام أروع الأمثلة، وظهر ذلك جلياً في المشاعر المقدسة خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبب الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

وقدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المشاعر المقدسة رصدتها عدسة "العربية.نت".

مادة اعلانية

وعلى رغم الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة التي تمر بها أجواء المشاعر المقدسة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تجتمع في مكان واحد، ولا يمكن اجتماعها في أي مكان آخر في العالم سوى في المشاعر المقدسة وسط ثقافات متعددة ولغات مختلفة، أوصل رجال الأمن رسالتهم العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن يتفانون في خدمتهم والسهر على أمنهم وراحتهم.

فترى رجل أمن يلطف الجو فوق رؤوس الحجاج، ليخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجسادهم، بينما آخر يرشد تائهاً وثالث يساعد مسناً، فلم يخفَ عظم المسؤولية وتعدد المهام لدى رجال الأمن السعودي في موسم الحج، ليتغلب الجانب الإنساني والرحمة والعطف لضيوف الرحمن.