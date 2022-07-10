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رجال الأمن في الحج.. وجوه باسمة وأيادٍ حانية

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إنسانية تتجلى في رجال الأمن
إنسانية تتجلى في رجال الأمن - تصوير عاصم حزام
موسم الحج

رجال الأمن في الحج.. وجوه باسمة وأيادٍ حانية

العربية.نت - مكة المكرمة

نشر في: آخر تحديث:

ضرب رجال الأمن المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام أروع الأمثلة، وظهر ذلك جلياً في المشاعر المقدسة خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبب الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

وقدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المشاعر المقدسة رصدتها عدسة "العربية.نت".

رجل الأمن يرشد الحجاج
رجل الأمن يرشد الحجاج

وعلى رغم الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة التي تمر بها أجواء المشاعر المقدسة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تجتمع في مكان واحد، ولا يمكن اجتماعها في أي مكان آخر في العالم سوى في المشاعر المقدسة وسط ثقافات متعددة ولغات مختلفة، أوصل رجال الأمن رسالتهم العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن يتفانون في خدمتهم والسهر على أمنهم وراحتهم.

رجل الأمن في الحج
رجل الأمن في الحج

فترى رجل أمن يلطف الجو فوق رؤوس الحجاج، ليخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجسادهم، بينما آخر يرشد تائهاً وثالث يساعد مسناً، فلم يخفَ عظم المسؤولية وتعدد المهام لدى رجال الأمن السعودي في موسم الحج، ليتغلب الجانب الإنساني والرحمة والعطف لضيوف الرحمن.

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