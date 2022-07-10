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23 لغة عالمية لإرشاد الحجاج في المسجد الحرام

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23 لغة عالمية الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام
موسم الحج

23 لغة عالمية لإرشاد الحجاج في المسجد الحرام

العربية.نت - مكة المكرمة

نشر في: آخر تحديث:

بأكثر من 23 لغة عالمية وعلى مدار 24 ساعة، تقوم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في إدارة الإرشاد المكاني بإشراف الإدارة العامة للغات والترجمة بتقديم حزم من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام.

وذلك سعياً منها لتذليل العقبات اللغوية وتمكين وتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين، عبر توظيف اللغات وتقديم الدعم الفعال بكافة أنواعه للإدارات في تقديم خدماتها للزوار، والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

وتتركز أعمال الإدارة على ثلاثة محاور أساسية، وهي: الإرشاد المكاني بحيث يتم إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام، وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطة لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، والإرشاد الزماني: وذلك فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس، وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، والإرشاد الثقافي: بالإجابة على أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.

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