وزير الصحة يمنح طبيبة متقاعدة لقب "أم المتطوعين" بخدمة الحجاج

حرص وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل على تفقد الفرق التطوعية العاملة في الرعاية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

شاهد.. وزير الصحة السعودي "فهد الجلاجل" يطلق لقب "أم المتطوعين" على طبيبة في أحد فرق التطوع المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن#العربية_في_الحج pic.twitter.com/Vum8567dTh — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 10, 2022

وأطلق الجلاجل لقب "أم المتطوعين" على طبيبة متطوعة تبلغ من العمر 65 عاماً شاركت في رعاية الحجيج طبياً رغم تقاعدها عن العمل.

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وقال وزير الصحة للمتطوعة الأحد: "التقاعد يكون فقط عن المكتب وليس عن خدمة ضيوف الرحمن"، مشيداً بجهودها في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم صحياً.

وأشار إلى أنه التقى أحد المتطوعين يبلغ من العمر 41 عاماً إلا أن هذه الطبيبة "كسرت الرقم القياسي" بتجاوز عمرها الـ65 عاماً، لتستحق بذلك لقب "أم المتطوعين"، وهو ما وعدها بالتصديق عليه بشكل رسمي.