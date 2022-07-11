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وزير الصحة يمنح طبيبة متقاعدة لقب "أم المتطوعين" بخدمة الحجاج

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وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل يتحدث مع الطبيبة المتطوعة
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل يتحدث مع الطبيبة المتطوعة
موسم الحج

وزير الصحة يمنح طبيبة متقاعدة لقب "أم المتطوعين" بخدمة الحجاج

فهد الجلاجل أشاد بجهود الطبيبة البالغة من العمر 65 عاماً في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

العربية.نت - مريم الجابر 

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حرص وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل على تفقد الفرق التطوعية العاملة في الرعاية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأطلق الجلاجل لقب "أم المتطوعين" على طبيبة متطوعة تبلغ من العمر 65 عاماً شاركت في رعاية الحجيج طبياً رغم تقاعدها عن العمل.

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وقال وزير الصحة للمتطوعة الأحد: "التقاعد يكون فقط عن المكتب وليس عن خدمة ضيوف الرحمن"، مشيداً بجهودها في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم صحياً.

وأشار إلى أنه التقى أحد المتطوعين يبلغ من العمر 41 عاماً إلا أن هذه الطبيبة "كسرت الرقم القياسي" بتجاوز عمرها الـ65 عاماً، لتستحق بذلك لقب "أم المتطوعين"، وهو ما وعدها بالتصديق عليه بشكل رسمي.

وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل يتحدث مع الطبيبة المتطوعة
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل يتحدث مع الطبيبة المتطوعة
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