البحرية السعودية تتسلّم قيادة قوة الواجب من الباكستانية
أسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002
تسلمت القوات البحرية الملكية السعودية، قيادة قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF-150) للمرة الثالثة من نظيرتها الباكستانية؛ وذلك في حفل خاص أقيم في مقر القاعدة البحرية الأميركية بالبحرين.
وجرى خلال الاحتفال تسلم العميد البحري الركن عبد الله المطيري من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة (CTF-150) بشكل رسمي من العميد البحري الباكستاني فاقار محمد.
هذا وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002، حيث تعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي قوة الواجب (CTF-151) وقوة الواجب (CTF-152) ؛ إضافة إلى قوة الواجب (CTF-153) التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
وتعمل هذه القوات الأربع تحت قيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) في الأسطول الأميركي الخامس بمملكة البحرين، وتعد أكبر شراكة بحرية دولية في العالم.
وتتمثل مهام قوة الواجب المختلطة (CTF-150) في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تقدر بحوالي (200) مليون متر مربع؛ وتشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر؛ وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمن وأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيسي للاقتصاد العالمي.
وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، قد تسلمت هذه المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطاني في 30 يوليو 2018م، ونفذت خلال تلك الفترة عددًا من العمليات، فيما تسلمتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في أغسطس 2020م.
وتضم القوات البحرية المشتركة 34 دولة ويقع مقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الأميركي الخامس.
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