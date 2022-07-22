صور حارات الرياض وبيئتها الشعبية.. فنان سعودي يروي قصته

شكلت لوحات الفنان السعودي محمد الجميعة رصيدا فنيا للبيئة الشعبية في مدينة الرياض، فخرجت لتعبر عن الحارة التي امتلأت صوراً راسخة في الذهن، والمواقف التي تشكلت منها شخصيته وصنعت الشخوص والصور الممتلئة بألوان الطيف.

وقال في حديثه لـ "العربية.نت" إن لديه قاعدة لونية خاصة يسير عليها تتمثل في خمسة ألوان والضد، أو خمسة ألوان وما ينسجم معها، وتكاد تقترب من الألوان الانطباعية من خلال عنصر اللقطة التي لا تتكرر، والحالة الإنسانية، الموقف الغريب، والذكريات الخاصة ما يمكن تسميته تعبيراً مميزاً فهو جزء مما يسير في فلكه.

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كما ذكر أن الكثير من أعماله الفنية تتجاوز المترين، و أكبرها كان لوحة عزيمة المعرس (خمسة متر في ارتفاع متر وتسعين) لحرصه على غرابه الطرح و المضمون والبعد عن الرتابة.

وقال يتعلق الأمر بالفن فإن معظم الفنانين قد كان وراء فنهم قصص أشعلت لهيب الفنان فأخرجته من فضاء المتعة والمحاولة إلى عالم الشغف والتشبث.

فقد كان للطفولة بمجملها دور لا يُنسى، كون والده حمد الجميعة كان يشجعه على العمل اليدوي منذ نعومة أظفاره، وقضاء وقت كبير بالقرب من المكتبة الخاصة بوالده في شارع البطحاء والتي كان لها دور عميق في صناعة الكلمة والمفردة والسباحة باتجاه الرواية والقراءة في كل اتجاه.

وعن ممارساته الفنية أشار إلى أنها تشكلت أكاديميا وأصبحت فكرة الفنان أكثر وضوحاً، كونه أحد خريجي معهد التربية الفنية، وممارسته بشكل منهجي كل ما يتعلق بالفنون الجميلة، وتعليم الفنون لعقدين من الزمن، كما استفاد من سفره للخارج.

وحضور دورات وورش في الداخل والخارج مع العديد من الفنانين، حيث إنه حرص على الانفتاح على مناخات فنية تشكيلية جديدة، تمثل ذلك في زيارات كثيرة للمعارض والمتاحف وحضور ندوات والمشاركة في فعاليات ومعارض يصعب حصرها.

وبين أن الحركة الفنية في المملكة هي حركة فنية قوية شكلاً ومضموناً، والحالة الفنية اليوم هي أجمل و أكثر إبهاراً كون هذا التغيير الكبير.

وختم حديثه أن الفن اليوم في كل مكان متاح للجميع، على الصعيد الرسمي والخاص، وقال "نشعر أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للفنانين في عدة قرارات كان لها دور حقيقي في نشر الفن السعودي الأصيل في كل مدينة، فهناك حراك فني ضخم نوعي مبهر".









أما من الناحية الثقافية فجهود وزارة الثقافة وبرامجها الدائمة مصدر اعتزاز لكل فنان، حسب تعبيره.