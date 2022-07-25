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يوتيوب تستجيب لطلب السعودية وتحذف الإعلانات المخالفة

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(تعبيرية)

يوتيوب تستجيب لطلب السعودية وتحذف الإعلانات المخالفة

كانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية قد أصدرتا بياناً مشتركاً الأحد طالبتا فيه منصة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات التي "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية" وذلك على خلفية شكاوى من مستخدمين

العربية.نت - مريم الجابر 

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تفاعلت منصة يوتيوب سريعاً مع مطالب السعودية بشأن حذف إعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية، حيث أكد متحدث باسم المنصة في الشرق الأوسط أنه تم إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على موقعها.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية قد أصدرتا بياناً مشتركاً، أمس الأحد، طالبتا فيه منصة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة، والتي وصفتها بأنها "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، وذلك على خلفية شكاوى من المستخدمين حول "إعلانات غير ملائمة".

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وعملت منصة يوتيوب لمشاركة الفيديوهات عبر الإنترنت، والتي تملكها شركة "غوغل”، سريعاً على إزالة تلك الإعلانات المخالفة، استجابةً لما ورد في البيان والذي حذر المنصة من أنه في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

وأكد المتحدث باسم يوتيوب أنه تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة، التي وصفها بالصارمة، مضيفاً أن "حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم".

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