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ولي العهد السعودي من أثينا: لدينا علاقات وثيقة مع اليونان

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ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار أثينا - واس

ولي العهد السعودي من أثينا: لدينا علاقات وثيقة مع اليونان

دبي - العربية.نت

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى اليونان أن لدى المملكة علاقات تاريخية ووثيقة مع اليونان.

كما قال "سنساعد اليونان على إنشاء شبكة الربط الكهربائي، وسنبحث سبل التعاون في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر".

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، إنه سيبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية.

كما وصف زيارة ولي العهد السعودي إلى أثينا، بأنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق اليوم، توجه ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية.

كما كان في استقباله لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وفق ما نقلته وكالة "واس".

وضم الوفد الرسمي للأمير محمد بن سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدداً آخر من الوزراء.

يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

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