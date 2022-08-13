النيابة العامة: صدور حكم بإدانة وافد بجريمة غسل أموال
محاولة تهريب 297 ألف دولار أميركي عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي لخارج المملكة
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية إفريقية بالشروع في نقل (297 ألف) دولار أميركي، إضافة إلى (5000) ريال سعودي، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى خارج المملكة.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهم بمحاولة نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة "التمر"، وجدت في حقيبته.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن أن المبالغ المضبوطة ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة، وصدر بحقه حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وسجنه لمدة سنتين، وإبعاده عن البلاد بعدقضاء مدة محكوميته، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.
النيابة العامة أكدت في وقت سابق على حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالنظام المالي والاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وتنوه النيابة العامة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دوري بضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز 60 ألف ريال حال مغادرة المملكة أوالمرور بأي من منافذها.
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