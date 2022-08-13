تداول فيديو لسعودي بمقطع مناف للذوق العام.. والداخلية ترد

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو في مكان عام وهو يقوم بتصرفات منافية للذوق العام.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن في حينه.

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من جهته، عبّر رواد مواقع التواصل في السعودية عن غضبهم من "مثل هذه التصرفات التي لا تمثل المجتمع السعودي"، مؤكدين أن "أسلوبه بالنصيحة والتصرفات من مخالفات الذوق العام".

وطالب رواد مواقع التواصل "بالرقابة على مثل هذه التصرفات" والالتزام بقواعد الذوق العام التي نص عليها القانون السعودي بما يحقق راحة المجتمع.