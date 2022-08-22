السعودية: أكثر من 33 ألف مدرسة تستعد لاستقبال 5 ملايين طالب وطالبة

فتحت أكثر من 33,500 مدرسة أبوابها اليوم في السعودية، بدءًا لدوام المشرفين التربويين والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية ومنسوبو ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، للعمل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك استعداداً لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الأحد القادم لبداية العام الدراسي الجديد، بعد أن قامت وزارة التعليم بتهيأت مدارس جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم اليوم، الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: "العالم ينتظرك"؛ احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.

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كما أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية قبل بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار "حصتك من الصحة" والتي تعنى بالتوعية عن البرامج الصحية المدرسية والسلوكيات الصحية السليمة للمجتمع المدرسي عبر الوسائل التوعوية ومختلف المنصات الإعلامية.

كما تهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الصحية للطلاب والطالبات، التي تعدّهم للعودة إلى المدرسة بصحة جيدة، وتعريفهم وأولياء أمورهم بالبرامج الصحية المدرسية، إضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بالموضوعات الصحية ذات الأولوية.

وتتضمن حملة العودة إلى المدرسة رسائل توعوية من أبرزها، التوعية بالبرامج الصحية المدرسية، وتشمل فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي "فحص اللياقة"، الفحص الاستكشافي، ومتابعة حالة الطلاب والطالبات الصحية في عيادات الصحة المدرسية.

فيما تتضمن السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للاستعداد للمدرسة، وتشمل النوم الصحي، الفطور الصباحي، الحقيبة والحذاء المدرسي المناسب، النشاط البدني، التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.