.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد نقله من الأردن للسعودية للعلاج.. وفاة الإعلامي غالب كامل

  • الخط
غالب كامل
الإعلامي غالب كامل

بعد نقله من الأردن للسعودية للعلاج.. وفاة الإعلامي غالب كامل

حالة الإعلامي القدير ساءت بعد نقله عبر الإخلاء الطبي من الأردن إلى السعودية لتلقي العلاج

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

توفي الإعلامي القدير غالب كامل، حسب ما أعلنه ابنه رائد، اليوم السبت، على "تويتر".

وفي اتصال مع "العربية.نت" قال رائد إن والده توفي صباح اليوم، وسيتم دفنه في الرياض.

وأضاف أن حالة والده الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى السعودية عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي. وتلقى الإعلامي العلاج في السعودية في المدينة العسكرية بالرياض.

يذكر أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

بطولة شاب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة السعودية بطولة شاب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة

ولُقّب الفقيد بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مذكرة حيثيات تفتيش منزل ترمب تكشف مفارقة كبيرة مذكرة حيثيات تفتيش منزل ترمب تكشف مفارقة كبيرة
اكتشف المزيد