بعد نقله من الأردن للسعودية للعلاج.. وفاة الإعلامي غالب كامل

توفي الإعلامي القدير غالب كامل، حسب ما أعلنه ابنه رائد، اليوم السبت، على "تويتر".

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره إنتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل — رائد غالب كامل (@raeddaod) August 27, 2022

وفي اتصال مع "العربية.نت" قال رائد إن والده توفي صباح اليوم، وسيتم دفنه في الرياض.

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وأضاف أن حالة والده الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى السعودية عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي. وتلقى الإعلامي العلاج في السعودية في المدينة العسكرية بالرياض.

يذكر أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

ولُقّب الفقيد بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.