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السعودية.. فتح تحقيق رسمي حول "فيديوهات" دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط

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السعودية.. فتح تحقيق رسمي حول "فيديوهات" دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط

أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط

العربية.نت

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أوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

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