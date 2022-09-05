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السعودية تدين "الهجوم الإرهابي الغادر" على سفارة في كابل

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الخارجية السعودية
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أفغانستان

السعودية تدين "الهجوم الإرهابي الغادر" على سفارة في كابل

وزارة الخارجية جددت "دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله"

العربية.نت

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أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الغادر" على سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان"، مجددةً "دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله".

وأعربت وزارة الخارجية عن "خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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يأتي هذا بعدما قُتل موظفان في السفارة الروسية في كابل وأربعة أفغان اليوم في عملية انتحارية وقعت بجوار المبنى، في أول هجوم على بعثة دبلوماسية في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "في الساعة 10:50 قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابل. قتل موظّفان في البعثة الدبلوماسية في الهجوم".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافي تاكور في تغريدة، مقتل موظفين في السفارة الروسية. وأضاف أن "أربعة مواطنين مدنيين" قُتلوا وسقط "عدد من الجرحى".

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