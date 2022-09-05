برسالة للملك سلمان.. رئيس الصين يعلن دعم بلاده لاستضافة السعودية إكسبو 2030

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

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وتسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.