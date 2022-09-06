نجران.. مصرع معلمتين وإصابة 4 بحادث سير مروع

لقيت معلمتان مصرعهما وأُصيب 4 آخرون نتيجة حادث مروري مروع للمركبة التي تقلهم ظهر هذا اليوم (الثلاثاء)، في الوقت الذي أوضحت فيه غرفة هيئة الهلال الأحمر في نجران، أن عمليات الهلال الأحمر بنجران تلقت عند الساعة 12:48 من ظهر اليوم بلاغاً عن حادثة اصطدام لمركبة تقل عدداً من المعلمات.
وأكدت الغرفة أنه نتج عن الحادثة حالتا وفاة و4 إصابات، تراوحت ما بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.
وأضافت أنه تم نقل جميع الحالات بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها بالموقع إلى مستشفى الملك خالد.
كما أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.
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