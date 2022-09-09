 السفارة ⁧‫السعودية‬⁩ في بريطانيا تنعي الملكة إليزابيث

نعت سفارة السعودية في بريطانيا الملكة إليزبيث ، وقالت: " تود السفارة الملكية للمملكة العربية السعودية ، نيابة عن شعب المملكة العربيةالسعودية ، أن تعرب عن أعمق تعازيها إلى ⁦العائلة المالكة، وشعب المملكة المتحدة والكومنولث في وفاة جلالة الملكة...

وتابعت: كانت صاحبة الجلالة صديقة طويلة وثابتة للمملكة العربية السعودية، وستظل في الأذهان طويلاً لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها. رحمة الله عليها.

The Royal Embassy of Saudi Arabia, on behalf of the people of KSA, wishes to express its deepest condolences to the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom and the Commonwealth on the passing of Her Majesty The Queen. — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) September 8, 2022

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وبعد ساعات من التكهنات، أعلنت العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي باسكتلندا الخميس، محاطة بأبنائها وأحفادها.

وأصدر قصر باكنغهام بياناً أعلن فيه رحيل الملكة، موضحاً أن الملك تشارلز وزوجته كاميلا سيبقيان في بالمورال الليلة ويعودان غداً إلى لندن.

وعلى مدار اليوم، تصدرت عناوين النشرات الإخبارية في بريطانيا أخبار عن تدهور صحة الملكة، ووضعها تحت عناية الأطباء الذين أوصوها بإلغاء اجتماع مهم لها عبر تطبيق "زوم" ليلة أمس.

وبعد الإعلان عن تدهور صحتها، وصل ابنها ولي عرش بريطانيا الأمير تشارلز (73 عاماً) الذي أعلن ملكاً بعد إعلان الوفاة عملاً بتقاليد ملكية بريطانية عمرها قرون، برفقة ابنه الأكبر وليام إلى بالمورال، فيما كانت ترافقها بالفعل ابنتها الأميرة آن. كما انضم إليهم كل من الأمير هاري الذي كان من المقرر أن يأتي إلى المملكة المتحدة قريباً للمشاركة في حفل الخميس المقبل قام بإلغائه اليوم، والأميران أندرو وألبرت.