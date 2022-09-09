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 السفارة ⁧‫السعودية‬⁩ في بريطانيا تنعي الملكة إليزابيث

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الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

السفارة ⁧‫السعودية‬⁩ في بريطانيا تنعي الملكة إليزابيث

السفارة السعودية: كانت صاحبة الجلالة صديقة طويلة وثابتة للمملكة العربية السعودية.

العربية.نت - مريم الجابر 

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نعت سفارة السعودية في بريطانيا الملكة إليزبيث ، وقالت: " تود السفارة الملكية للمملكة العربية السعودية ، نيابة عن شعب المملكة العربيةالسعودية ، أن تعرب عن أعمق تعازيها إلى ⁦العائلة المالكة، وشعب المملكة المتحدة والكومنولث في وفاة جلالة الملكة...

وتابعت: كانت صاحبة الجلالة صديقة طويلة وثابتة للمملكة العربية السعودية، وستظل في الأذهان طويلاً لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها. رحمة الله عليها.

وبعد ساعات من التكهنات، أعلنت العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي باسكتلندا الخميس، محاطة بأبنائها وأحفادها.

وأصدر قصر باكنغهام بياناً أعلن فيه رحيل الملكة، موضحاً أن الملك تشارلز وزوجته كاميلا سيبقيان في بالمورال الليلة ويعودان غداً إلى لندن.

هذا تاريخ جنازة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة هذا تاريخ جنازة الملكة إليزابيث الثانية

وعلى مدار اليوم، تصدرت عناوين النشرات الإخبارية في بريطانيا أخبار عن تدهور صحة الملكة، ووضعها تحت عناية الأطباء الذين أوصوها بإلغاء اجتماع مهم لها عبر تطبيق "زوم" ليلة أمس.

وبعد الإعلان عن تدهور صحتها، وصل ابنها ولي عرش بريطانيا الأمير تشارلز (73 عاماً) الذي أعلن ملكاً بعد إعلان الوفاة عملاً بتقاليد ملكية بريطانية عمرها قرون، برفقة ابنه الأكبر وليام إلى بالمورال، فيما كانت ترافقها بالفعل ابنتها الأميرة آن. كما انضم إليهم كل من الأمير هاري الذي كان من المقرر أن يأتي إلى المملكة المتحدة قريباً للمشاركة في حفل الخميس المقبل قام بإلغائه اليوم، والأميران أندرو وألبرت.

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